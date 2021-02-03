Специалисты в ходе исследования выяснили, какие качества россияне считают нужными для того, чтобы стать богатым человеком.

В исследовании «Портрет владельца капитала в России-2020» приняли участие 1555 человек из 49 регионов России. Как оказалось, самым главным качеством, которое помогает человеку стать богатым, россияне считают ум. Так ответили 54% среди всех опрошенных.

Ещё 30% уверены, что человеку необходимо иметь беспринципность. Третьим главным качеством для повышения своего благосостояния россияне назвали предприимчивость – так ответили 25% опрошенных.

Также в ходе опроса было выяснено отношение к богатым людям. Так, 47% опрошенных относятся к ним позитивно, но большая часть, 53% – негативно. Кроме того, 83% опрошенных заявили о существовании неравенства в стране, а ещё 66% уверены, что стать миллиардером честным способом невозможно.