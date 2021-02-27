Эксперты перечислили основные способы, позволяющие добиться экономии на личном автомобиле. Они отметили, что некоторые из них даже не требуют каких-либо специальных усилий, чтобы снизить затраты.

Так, можно сэкономить на запчастях к своему автомобилю, заказывая оригинальные комплектующие непосредственно у производителей за рубежом. Это позволит значительно уменьшить стоимость ремонта.

Хорошую экономию обеспечивает и правильный выбор топлива. К примеру, дизель обходится дешевле бензина. Еще выгоднее газ, однако в этом случае потребуется устанавливать на авто громоздкое ГБО.

Эксперты также рекомендуют не заливать в автомобили, «заточенные» под 92-й бензин более дорогие марки. Все дело в том, что они ничего существенно не изменят, а лишь потребуют больших затрат.

Также следует внимательно читать условия страховых компаний, реализующих полисы ОСАГО и КАСКО. Все дело в том, что они часто предоставляют выгодные преференции постоянным клиентам, снижают стоимость страховки, к примеру, за езду без ДТП или за большой водительский стаж.