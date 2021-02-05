Дипломаты из Польши, Швеции и Германии, принимавшие участие в незаконных протестных акциях, объявлены персонами нон-грата на территории России. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство РФ, представители которого также пояснили, что сотрудники посольств должны в кратчайшие сроки покинуть страну.

Польский и шведский дипломаты принимали участие в акции, проходившей в Санкт-Петербурге. Представитель посольства Германии «отметился» на незаконных митингах в российской столице. МИД заявил дипломатам протест, а также назвал их действия недопустимыми и неприемлемыми.

Посольство Швеции в Санкт-Петербурге предприняло попытку защитить своего сотрудника. Его представители заявили, что он лишь наблюдал за шествием издалека и фактически не принимал в нем никакого участия. Однако это не помогло. МИД РФ выражает надежду на то, что после высылки из России дипломаты научатся соблюдать нормы международного права и не станут вмешиваться в дела других государств.