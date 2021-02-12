Американские ученые выяснили, что лекарство семаглутид, предназначенное для лечения диабета, помогает в кратчайшие сроки снизить массу тела почти на 20 процентов.

Специалисты провели несколько опытов, в которых приняли участие практически 2 тысячи испытуемых, страдавших от ожирения и не имевших диабета. Каждую неделю одной группе давали семаглутид, а другой – плацебо. В результате через 68 недель участники первой группы в среднем сбросили 15 процентов массы тела, а второй – лишь 2,4 процента.

Около трети добровольцев, которые принимали препарат, и вовсе потеряли свыше 20 процентов массы тела. Многие из них также смогли избавиться от признаков преддиабета. Эффективность данного средства оказалась выше, чем у большинства лекарств от ожирения и лишь немногие испытуемые пожаловались на проблемы с ЖКТ.