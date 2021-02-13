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Вполне вероятно, что совсем скоро студия Rockstar Games порадует поклонников легендарной игры GTA известием о начале работы над шестой ее частью. Косвенным признаком этого стало открытие набора в компанию новых сотрудников.

На официальном сайте студии появилась информация о том, что ей требуется квалифицированный художник для участия в съемках внутриигровых кадров и реализации нескольких других проектов. Не исключено, что этот специалист необходим как раз для того, чтобы начать создание Grand Theft Auto 6, которую уже несколько лет с нетерпением ждут поклонники.

Rockstar не делала никаких заявлений о разработке новой части GTA, однако инсайдеры неоднократно публиковали в сети самые разнообразные новости о ее создании. Так, предполагалось, что в игре Red Dead Redemption 2 тестируется оружие из будущей GTA-6. Также по Сети упорно гуляют слухи, что главным персонажем этой части будет женщина.

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