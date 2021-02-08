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Специалисты Лондонского университета королевы Марии разработали искусственный интеллект, который способен распознавать эмоции человека.

Как указывается, распознавание эмоций традиционным способом основано на видимых сигналах, таких как мимика, речь, жесты тела, а также движения глаз. Однако результат, полученный таким способом, не является абсолютно точным.

Команда британских специалистов решила разработать ИИ, способный предсказать эмоции человека, даже если он не демонстрирует видимых сигналов. Для этого были использованы радиоволны, которые направили на добровольцев. Сами участники исследования в этом время смотрели видеозаписи, демонстрирующие основные эмоции.

После этого отражённые от добровольцев радиоволны были исследованы, что позволило учёным получить информацию о сердечном ритме и частоте дыхания участников эксперимента. Эти сведения были загружены в нейросеть. В ходе дальнейшего исследования на основе полученных данных нейросеть сумела успешно определить эмоции человека.

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