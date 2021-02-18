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Шведские ученые заявляют, что каждый пятый человек на нашей планете спокойно переносит сильные понижения температуры. Они поясняют, что причина этому кроется в недостатке в мышечных тканях белка α-актинин-3.

Специалисты, представляющие Каролинский институт, рассказали, что скелетные мышцы человека включают в себя красные волокна, которые сокращаются медленно, и белые, делающие это в несколько раз быстрее. Первые при этом обладают более высокой устойчивостью к утомлению, а вторые, напротив, устают очень быстро. Белок α-актинин-3 содержится только в белых волокнах.

В то же время у 30 процентов людей этого белка очень мало из-за мутаций гена, который осуществляет его кодирование. Эксперты считают, что мутировал он в то время, когда происходила миграция с африканского континента на более холодный европейский.

Автор исследования Хокан Вестерблад рассказал, что люди с небольшим содержанием или полным отсутствием α-актинина-3 гораздо лучше переносят холод, чем все остальные. То есть, уровень белка оказывает непосредственное влияние на восприимчивость человека к повышенным или пониженным температурам.

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