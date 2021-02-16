После подрыва автомобиля командира Народной милиции ДНР Сергея Попова российский Первый канал показал в прямом эфире дискуссию главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина с представителем Украины в ТКГ Леонидом Кравчуком.

Пушилин заявил, что главной проблемой является игнорирование Киевом Минских соглашений, которые были подписаны еще в 2015 году. Он отметил, что за 6 лет в ДНР была построена своя государственность, так как в ожидании, пока Украина хоть что-то предпримет, нужно было каким-то образом выживать.

Теперь, по словам Пушилина, в доктрине ДНР прописано, что Донбасс русский, причем реализация этой самой доктрины уже начинается. Также глава непризнанной республики заявил, что после теракта в Горловке и регулярных обстрелов с украинской стороны, ее предложения о перемирье выглядят слишком цинично.

Кравчук в ответ отметил, что Пушилин официально раскрыл истинные цели ДНР в эфире центрального российского канала. Хотя, по его словам, Украина давно о них знала. На заседаниях трехсторонней группы решаются совсем другие задачи, которые направлены на интеграцию не контролируемых Киевом территорий в Украину.