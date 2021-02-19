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Ополченцы самопровозглашенной ДНР готовы к отражению возможных атак с украинской стороны и переходу в контрнаступление, заявил глава республики Денис Пушилин в ходе своего визита на передовую. Он отметил, что Народная милиция находится в хорошей боевой готовности и способна обеспечить защиту своей Родины.

Пушилин выехал на передовые позиции ДНР из-за повысившейся активности украинских ВС. Так, лишь за минувшие 24 часа они более шести раз нарушили условия перемирья, обстреливая окраины Донецка и нанося удары по позициям ополчения.

По словам главы непризнанной республики, Украина слишком явно готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Она пытается избежать выполнения Минских соглашений, занимая жесткую позицию на переговорах, активно обстреливает позиции ДНР, что указывает на нежелание урегулировать конфликт мирно, без начала боевых действий.

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