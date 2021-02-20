В РИА «Новости», сославшись на слова Дениса Проценко, главного врача медучреждения в Коммунарке, сообщили о попытках исследователей разработать способ определения COVID-19 по кашлю.

Согласно словам медика, еще в апреле предыдущего года он мог с большой точностью определить, болеет ли пациент, по его кашлю, так как тот обладает характерным оттенком. После этого исследователи начали задумываться о том, можно ли создать алгоритм, позволяющий определять коронавирусную инфекцию путем анализа кашля человека.

Проценко отметил, что подобные исследования проводятся также и в больнице в Коммунарке. Главврач добавил, что им удалось собрать большое количество данных по кашлю, которые они в настоящее время сравнивают с изменениями на компьютерной томографии и лабораторными исследованиями, пытаясь найти корреляцию.