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В РИА «Новости», сославшись на слова Дениса Проценко, главного врача медучреждения в Коммунарке, сообщили о попытках исследователей разработать способ определения COVID-19 по кашлю.

Согласно словам медика, еще в апреле предыдущего года он мог с большой точностью определить, болеет ли пациент, по его кашлю, так как тот обладает характерным оттенком. После этого исследователи начали задумываться о том, можно ли создать алгоритм, позволяющий определять коронавирусную инфекцию путем анализа кашля человека.

Проценко отметил, что подобные исследования проводятся также и в больнице в Коммунарке. Главврач добавил, что им удалось собрать большое количество данных по кашлю, которые они в настоящее время сравнивают с изменениями на компьютерной томографии и лабораторными исследованиями, пытаясь найти корреляцию.

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