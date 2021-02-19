Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера РФ, заявил, что посадка нового американского ровера на Марсе является достоянием человечества.

Согласно его словам, он приветствует успех Соединенных Штатов в области освоения Красной планеты. Песков также добавил, что у Российской Федерации имеется собственная масштабная программа, направленная на изучение космоса. Он заявил, что конкуренция в данной области играет роль основного драйвера развития.

В СМИ напоминают, что в ночь на сегодня, 19 февраля, исследовательский ровер Perseverance смог успешно сесть на Марсе. Сейчас он находится на кратере Езеро. Его отправили в данную область, так как ранее с помощью спутников специалисты нашли в нем следы реки, в прошлом впадавшей в огромное озеро. Исследователи предполагают, что в этом районе могут иметься следы жизни.