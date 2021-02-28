Поклонники гаджетов от китайского бренда Xiaomi обнаружили на фотографиях и видеороликах, сделанных инсайдерами, цену готовящегося к выходу смартфона Redmi Note 10 для индийского рынка. На одном из последних таких снимков фигурировала коробка с напечатанной на ней стоимостью девайса.

Цена на упаковке указана в индийских рупиях, однако пользователи без труда высчитали, что базовая модель аппарата составит 220 долларов США. Если это сумму перевести в рубли и накинуть на нее все налоговые издержки, то получится примерно 14 тысяч рублей.

Уже известно, что китайский производитель снабдит свой новый аппарат AMOLED-дисплеем, обеспечивающим более яркую и красочную картинку. Кроме того, фишкой модели станет тыльная камера с разрешением 48 МП, состоящая сразу из четырех сенсоров.