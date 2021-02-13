В случае вооруженного конфликта между РФ и Украиной 80 процентов бойцов ВСУ перейдут на российскую сторону, уверен политолог Сергей Марков. При этом он утверждает, что война между этими государствами невозможна в принципе.

По словам Маркова, Украина может воевать с Россией только в одном случае – если наступление на РФ начнут западные государства. В такой ситуации ВСУ скорее всего станет частью армии НАТО, но большинство военнослужащих буквально через пару недель перейдут на сторону РФ.

Политолог отметил, что на Украине достаточно сильна бандеровская пропаганда, которую нельзя недооценивать. Однако переоценивать ее тоже не нужно.

Также Марков прокомментировал последние действия Киева на Донбассе. Он заявил, что Украина прислушивается к своим западным партнерам и делает все по их указке, чем нарушает Минские договоренности.