Александр Носович, журналист и политолог, считает, что Прибалтика должна будет сыграть роль «сакральной жертвы» на случай, если между НАТО и РФ начнется военный конфликт.

Согласно его словам, западные страны, используя СМИ, хотят навязать обществу мысль о необходимости нападения на Калининград. Эстония, Латвия и Литва при этом будут выставлены в качестве «защитников», а Российская Федерация – «агрессора». На территории прибалтийских стран уже дислоцируются военнослужащие военно-политического блока.

Однако в случае войны с Россией государства Прибалтики смогут продержаться не более двух суток, поэтому их готовят к войне не для сдерживания российских войск, а принесения в жертву. Они станут поводом для нападения на РФ. Ни одна страна-участница НАТО при этом не сможет отказаться от данного конфликта.