Журналисты сирийского телеканала Al-Ikhbariya считают, что останки, найденные в субботу в районе Кахлун, принадлежат археологу Халеду-аль-Асааду, которого в 2015 году казнили террористы.

Халед-аль-Асаад полвека возглавлял археологическую службу Пальмиры. Террористы, захватившие город, потребовали от него раскрыть местонахождения сокровищницы и древних артефактов, однако ученый отказался. Боевики больше месяца подвергали его страшным пыткам, после чего казнили – археологу отрезали голову, а тело повесили на одной из площадей города.

Террористы практически до основания разрушили древний город, который благодаря стараниям Халеда-аль-Аасада внесли в перечень Всемирного наследия. Они уничтожили храм Бела и Баалшамина, подземные и башенные гробницы, крепость Фахр эд-Дина, построенную в средние века и множество других исторических объектов.

Российские военные, которые освободили Пальмиру от террористов, несколько месяцев разминировали древний город. Затем ученые из Петербурга разработали его трехмерную модель, позволяющую познакомиться со всеми достопримечательностями.