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Исследователи из Великобритании смогли найти на морском дне под антарктическим ледником неизвестных созданий, которые внешне схожи с губками.

Этих необычных морских обитателей удалось заметить в рамках исследований, проведенных на леднике Фильхнера. Группа экспертов пробурила 7 глубоких скважин на территории площадью несколько десятков квадратных метров. Ранее предполагалось, что рядом с берегами Антарктиды нет бентосных форм жизни.

Ученые были уверены, что под ледниками, не имея доступа к солнечному свету, способны жить лишь юркие хищники и падальщики маленьких размеров, например, криль и медузы. Эксперты отмечают, что данное открытие показывает разнообразие морской жизни в указанном регионе.

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