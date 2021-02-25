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Компания Electronic Arts сообщила о том, что прекращает разработку перезапуска игры Anthem.

Согласно заявлению исполнительного продюсера тайтла Кристиана Дейли, EA и BioWare приняли решение отказаться от работы над игрой из-за коронавируса. Так, пандемия привела к тому, что сотрудникам необходимо было работать из дома, что оказало влияние на их продуктивность. Указывается, что над игрой работала команда из 30-ти человек, и этого было недостаточно.

Сейчас команда будет работать над другими проектами BioWareDragon Age и Mass Effect (переиздание которого компания недавно сравнивала с оригинальной версией игры).

Новость, оказавшаяся не новостью

Информация о том, что разработка игры может быть прекращена, появилась ещё в начале месяца. Сообщалось, что руководители EA изучат состояние проекта и решат его дальнейшую судьбу.

“Я знаю, что это будет сильное разочарование для сообщества игроков, которые ждали проект. Это также разочаровывает и членов команды, которые сделали блестящую работу. И для меня лично. Проект Anthem привел меня в BioWare, и последние два года были одними из самых сложных и полезных опытом в моей карьере”, – резюмировал Кристиан Дейли в своей статье на официальном блоге BioWare.

Провальный перезапуск Anthem: итоги

Сама игра выпущена на PlayStation 4, Windows PC и Xbox One в январе 2019 года.

Отметим, что о перезапуске BioWare объявила в феврале 2020 года. Целью перезапуска Anthem на тот момент выступало “изобретение основного цикла геймплея”, отмечал тогдашний генеральный менеджер BioWare Кейси Хадсон, покинувший пост позднее.

При этом в прошлом году Хадсон сообщал, что компания приостанавливает работу над традиционными сезонными обновлениями в Anthem, чтобы сфокусироваться на работе над переосмыслением основного цикла геймплея с четкими целями, мотивируя игроков решать игровые задачи и сохраняя при этом удовольствие от исследования мира в обширной научно-фантастической атмосфере.

В последующие месяцы было выпущено лишь 2 обновления, частично затрагивающие геймплей.

 

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