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Специалисты в ходе исследования установили, что пересадка фекалий способна эффективно лечить рак кожи.

Данный вид рака, как указывается, прогрессирует весьма быстро по сравнению с многими другими онкологическими заболеваниями. Как правило, для его лечения используется иммунотерапия, однако не всем пациентам помогают проводимые процедуры.

В новом способе лечения были взяты образцы кала у тех людей, которые сумели излечиться от рака кожи. Из фекалий были выделены микроорганизмы. Их впоследствии пересадили тем пациентам, которым обычное лечение не помогло.

В итоге у 6 из 15 пациентов спустя 12 недель опухоли либо не увеличились в размерах, либо начали уменьшаться. Затем этим людям назначили приём иммунотерапевтического препарата. Спустя пару лет у пациентов вновь измерили размеры их опухолей, и увеличения вновь не было зафиксировано.

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