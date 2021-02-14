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Авиаперелет в Соединенные Штаты из России при определенных условиях может негативно сказаться на здоровье человека и даже вызвать серьезное заболевание. Все дело в том, что в воздушных путешествиях люди подвергаются воздействию радиации. И чем дольше перелет, тем сильнее и опаснее ее доза.

Ученые рассказали, что радиация в полете воздействует на человека всегда. Однако в обычных условиях ее доза не превышает четырех микрозивертов в час, что не несет в себе никакой опасности для организма. Однако если перелет осуществляется в условиях вспышек на Солнце, ситуация резко меняется.

Такие вспышки провоцируют мощный выброс радиации, которая может серьезно навредить здоровью. Особенно в том случае, если человек проводит в полете длительное время. Эксперты в качестве примера привели дальние рейсы из США в Россию либо в Японию.

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