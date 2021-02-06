Гендиректор и основатель интернет-мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом. По информации, представленной пресс-службой Dubai Media Office, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с возможностями Дубая для создания высокотехнологической среды. Которая будет способствовать появлению и развитию новейших стартапов.

Дуров согласился с царственной особой, заявив, что Дубай в настоящий момент привлекает талантливых предпринимателей, которые намереваются выводить свои стартапы на мировой рынок. По словам основателя Telegram, это стало возможным именно благодаря действующему законодательству, способствующему ведению бизнеса, и развитой предпринимательской инфраструктуре.

Пресс-служба также отметила достижения мессенджера Telegram, который сейчас оценивают в 20 млрд долларов США. Количество пользователей в настоящий момент превысило 570 миллионов и продолжает увеличиваться.