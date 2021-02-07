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В 2021 году организаторы конкурса «Евровидение» решили отказаться от привычного формата.

По словам организаторов, «Евровидение» в этом году состоится однозначно, но ещё неизвестно, в каком формате. Сейчас рассматриваются три сценария проведения конкурса. Окончательное решение будет принято уже в скором времени. Как отмечается, в связи с пандемией коронавируса сценарии подразумевают социальное дистанцирование и соблюдение всех эпидемиологических требований.

К примеру, возможен вариант, при котором участники «Евровидения» представят не живые номера, а заранее записанные видеоклипы. Кроме того, такой вариант обойдётся значительно дешевле, хотя в этом формате конкурс и будет выглядеть заметно менее зрелищно.

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