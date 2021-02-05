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Вздутие живота в подавляющем большинстве случаев указывает на состояние, называемое асцитом. Оно подразумевает скопление большого количества жидкости в брюшной полости и является одним из симптомов онкологического заболевания кишечника.

Именно поэтому медики рекомендуют при часто повторяющемся вздутии живота обращаться к врачу. Вполне вероятно, что это поможет выявить развитие рака на ранних его стадиях и своевременно начать лечение.

Вздутие брюшной полости указывает не только на онкологию, но и на другие заболевания. Так, его часто провоцируют синдром раздраженного кишечника (СРК), запор, глютеновая болезнь, а также гастропарез. Если симптом возникает часто и причиняет сильный дискомфорт, единственно верное решение – это обращение в медицинское учреждение и обследование для установления точной причины вздутия живота.

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