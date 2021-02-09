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Американский регулятор одобрил устройство eXciteOSA, которое предотвращает храп и апноэ. Стоит отметить, что подобных приборов разрабатывалось великое множество, но только этот продемонстрировал высокую эффективность. С его помощью у 87 из 115 пациентов храп снизился больше, чем на 20 процентов.

eXciteOSA преставляет собой мундштук с четырьмя электродами, который осуществляет электрическую стимуляцию мышц языка. Чтобы избавиться от храпа и свести к минимуму риск остановки дыхания во сне, устройство необходимо использовать на протяжении полутора месяцев в состоянии бодрствования не более 20 минут в день. После завершения курса лечения нужно также раз в неделю применять прибор для профилактики.

Испытания показали несколько побочных эффектов использования eXciteOSA. Это появление металлического привкуса во рту, увеличение слюноотделения, неприятное покалывание и дискомфорт в области языка.

Своевременное лечение апноэ дает возможность снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также когнитивных расстройств, сахарного диабета и онкологических проблем.

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