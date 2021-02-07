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Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что новые штаммы COVID-19 могут уклоняться от антител в организме зараженного.

Специалисты провели анализ последовательности мутаций коронавирусной инфекции, наблюдаемых в разных частях света. Несмотря на возникновение новых штаммов, эксперты считали, что ситуация находится под контролем. Однако затем их мнение изменилось из-за обнаруженных генетических мутаций.

Дело в том, что теперь коронавирус способен избегать иммунного ответа организма, выборочно уничтожая ряд фрагментов собственной последовательности генов. Речь идет о делеции, которая позволяет вирусу изменять свою форму, но при этом у него остается способность пробираться в клетки и производить копии.

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