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На территории России, начиная с 1 марта текущего года, должны будут вступить в силу нововведения, связанные с техосмотром автомобилей.

Отмечается, что водителям перестанут выдавать бумажные диагностические карты, заменив их электронными версиями, которые будут усилены подпись эксперта, осуществившего диагностику машины. Увеличатся штрафы для операторов станции технического осмотра. Если они выдадут карточку, не осмотрев авто, то должны будут заплатить 5 000 рублей. Для юрлиц сумма штрафа и вовсе составит 300 000 рублей.

При выполнении техосмотра потребуется обязательная фотофиксация, которую необходимо осуществлять два раза – до и после проведения проверки. Полученные фотографии будут направляться в базу данных ЕАИСТО. Указывается также, что транспортные средства младше четырех лет освобождаются от прохождения данной процедуры.

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