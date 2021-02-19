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Мутация коронавируса D614G, которая характерна для бразильского, южноафриканского и британского штаммов, сделала патоген заразнее в восемь раз, заявили ученые сразу трех крупных американских университетов. Они также рассказали об исследованиях, проводимых с разными вариантами возбудителя Covid-19.

Эксперты сообщили, что в ходе эксперимента ввели мутацию D614G, которая в настоящий момент больше остальных распространена на территории Соединенных Штатов, в клетки печени, толстой кишки и легких человека. То же самое они проделали и с «традиционным» китайским штаммом.

В результате выяснилось, что мутирующая разновидность патогена перемещалась из клетки в клетку в восемь раз быстрее, чем оригинальная. Кроме того, доля белка-шипа, благодаря которому вирус распространяется по организму, в новом штамме несколько больше.

По словам ученым, несмотря на большую заразность, мутация D614G не способна защититься от существующих сегодня вакцин. Однако специалисты все же намереваются провести дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, как разные штаммы, проникающие в организм, взаимодействуют друг с другом и что из этого получается.

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