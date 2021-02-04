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Любые контакты с пришельцами с других планет либо с присылаемыми ними сообщениями представляют для человечества большую опасность. Такое заявление сделали немецкие ученые в ходе проведенного исследования.

По словам ученых, даже попытка расшифровать присланное из космоса сообщение может таить в себе страшную угрозу. Все дело в том, что жители других планет способны отправлять коды, наносящие людям непоправимый вред. Современная наука не способна предпринимать меры, направленные на обезвреживание подобных сообщений.

Ученые рассказали, что в Крыму посредством телескопа РТ-70 недавно был принят зашифрованный двоичный код. Они посоветовали перенести его на бумагу, и только потом пытаться расшифровать. Если делать это с применением компьютерных технологий, можно нанести серьезный вред себе, окружающим и всему человечеству.

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