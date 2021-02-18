Международная группа учёных доказала, что некоторые современные люди получили от неандертальцев гены, снижающие риск развития тяжёлой формы коронавируса.

Так, более раннее исследование выявило, что ген, доставшийся современным людям от предков, повышает риск развития дыхательной недостаточности. Однако в новом исследовании выяснилось, что гены неандертальцев также способствуют и защите людей.

Исследователи выяснили, что на 12-й хромосоме имеется область, которая на 20% снижает риск того, что пациенту с коронавирусом потребуется интенсивная терапия. Эта область имеется примерно у каждого третьего обитателя Евразии, Австралии и Нового Света. У африканцев же её нет вовсе.

Как было отмечено, наследие от неандертальцев является палкой о двух концах касаемо защиты от коронавируса. Одни участки ДНК, такие, как область 12-й хромосомы, способствуют защите человека, другие области, наоборот, негативно влияют на тяжесть заболевания.