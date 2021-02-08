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Представители «Автоуслуг» назвали примерные цены на свои автодома, создаваемые на основе российских автобусов ПАЗ.

Отмечается, что каждое подобное транспортное средство уникально и зависит от запросов клиента. Однако если взять за базу модель ПАЗ-320406-04, то его переделка в «дом на колесах» будет стоить около 5 миллионов 800 тысяч рублей. При выборе ПАЗ-320436-04 цена возрастет до 6 миллионов 500 тысяч рублей. В целом за трансформацию машин компания берет не менее двух с половиной миллионов рублей.

Специалисты предприятия полностью дорабатывают кузов, зашивая проемы для окон композитными листами из алюминия, создают багажник в задней области с люком из стеклопластика, окрашивают автобус снаружи и изнутри, а также наносят антикоррозионные составы и тонируют окна. Устанавливается вся необходимая мебель, включая комфортабельные кресла, а также проводится дополнительная тепло- и звукоизоляция.

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