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В издании MedicalXpress сообщили, что исследователи смогли обнаружить фактор, который намного увеличивает риск смерти после заражения коронавирусом.

Команда ученых из нескольких стран мира провела анализ состояния более полутысячи пациентов, инфицированных COVID-19, и информацию их стоматологических карточек. В результате специалисты выяснили, что почти у половины зараженных (45%) имелись проблемы с деснами.

Проведя учет всех факторов, влияющих на появление осложнений, медики определили, что больные с коронавирусной инфекцией и болезнями десен в три с половиной раза чаще оказываются в реанимационном отделении. Риск скончаться от данного заболевания и вовсе повышается в девять раз.

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