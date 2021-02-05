В издании MedicalXpress сообщили, что исследователи смогли обнаружить фактор, который намного увеличивает риск смерти после заражения коронавирусом.

Команда ученых из нескольких стран мира провела анализ состояния более полутысячи пациентов, инфицированных COVID-19, и информацию их стоматологических карточек. В результате специалисты выяснили, что почти у половины зараженных (45%) имелись проблемы с деснами.

Проведя учет всех факторов, влияющих на появление осложнений, медики определили, что больные с коронавирусной инфекцией и болезнями десен в три с половиной раза чаще оказываются в реанимационном отделении. Риск скончаться от данного заболевания и вовсе повышается в девять раз.