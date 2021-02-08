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Использование Россией нового стандарта связи 5G на частотах 4,8-4,99 ГГц в районе Санкт-Петербурга, создают помехи для натовских военных самолетов. Такое заявление сделали входящие в Североатлантический блок Эстония и Латвия, а также Финляндия, не являющаяся членом НАТО.

Представители этих государств заявили, что согласно международному регламенту Россия обязана согласовывать использование частот на территориях, расположенных на границах с другими государствами. Это требование относится и к стандарту связи 5G.

Диапазон частот 4,8-4,99 ГГц применяется боевой авиацией Трансатлантического альянса, поэтому если Россия будет использовать его для сотовой связи 5G в Ленинградской области, то создаст серьезные проблемы для самолетов. Причем радиус действия помех составит более нескольких сотен километров.

На территории РФ уже сейчас имеются базовые станции, способные работать со стандартом 5G. Однако из-за отсутствия международной системы защиты от помех со стороны, они не функционируют. Запуск сетей нового поколения планируется лишь в 2024 году.

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