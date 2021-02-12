Американские археологи обнаружили останки шести членов команды знаменитого пирата Черного Сэма неподалеку от полуострова Кейп-Код. Именно здесь в 1717 году затонул его пиратский корабль Whydah Gally.

Обломки судна были обнаружены 37 лет назад. Практически сразу они превратились в объект паломничества как дайверов-любителей, так и археологов, которые постоянно проводят все новые и новые исследования на месте гибели корабля.

Автор одного из исследований Барри Клиффорд заявил, что его команда намерена провести анализ ДНК костей, которые были обнаружены на месте кораблекрушения, а также сравнить его результаты с тестом дальнего родственника Черного Сэма, который объявился в Девоне несколько лет назад.

Клиффорд отметил, что потомок появился весьма кстати – ведь теперь археологи могут идентифицировать останки легендарного Сэмюэла Беллами. Впрочем, он сразу заявил, что вероятность сделать это очень мала. Все дело в том, что в кораблекрушении погибло сразу три судна и до сих пор неизвестно, на каком из них находился вожак пиратов.