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На канале Winstrike Media видеосервиса YouTube появился официальный тизер документальной ленты «NAVI. Рождённые побеждать», которая появится на экранах в марте текущего года. Фильм рассказывает о команде Natus Vincere, которая одержала победу на турнире IEM Katowice 2020 по CS:GO.

Создатели фильма поведали о скрытом от посторонних взглядов внутреннем мире киберспорта, а также рассказали историю каждого из игроков, сумевших выиграть крупный и престижный международный турнир. В картине раскрывается характер всех членов команды, их умение преодолевать сложные препятствия.

Режиссер 48-минутного документального фильма – Лейла Недорослева. В качестве актеров перед зрителями предстанут менеджер команды Евгений Ерофеев, тренер Андрей B1ad3 Городенский и все победители турнира.

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  • Анна
  • 17.02.2021
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