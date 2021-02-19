На канале Winstrike Media видеосервиса YouTube появился официальный тизер документальной ленты «NAVI. Рождённые побеждать», которая появится на экранах в марте текущего года. Фильм рассказывает о команде Natus Vincere, которая одержала победу на турнире IEM Katowice 2020 по CS:GO.

Создатели фильма поведали о скрытом от посторонних взглядов внутреннем мире киберспорта, а также рассказали историю каждого из игроков, сумевших выиграть крупный и престижный международный турнир. В картине раскрывается характер всех членов команды, их умение преодолевать сложные препятствия.

Режиссер 48-минутного документального фильма – Лейла Недорослева. В качестве актеров перед зрителями предстанут менеджер команды Евгений Ерофеев, тренер Андрей B1ad3 Городенский и все победители турнира.