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В ходе учений ЗРПК «Панцирь-С1» отразил атаку беспилотного аппарата на Крымский полуостров, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Известно, что расчеты зенитно-ракетного полка в точности выполнили поставленную перед ними задачу.

По плану учений беспилотник намеревался атаковать позиции российских ЗРК С-400, расположенных в Крыму. В задачу военнослужащих входило обнаружение БПЛА и его поражение с соблюдением всех мер безопасности. Расчеты отлично сдали нормативы по выявлению и уничтожению цели, поэтому беспилотник так и не добрался до «Триумфа».

Имитация беспилотных аппаратов вероятного противника осуществлялась электронным способом. Посредством моделирования были также воссозданы все характеристики современных ударных дронов. Однако расчеты «Панцирь-С1» все же сумели справиться с решением задачи.

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