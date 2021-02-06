Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи обнаружили странную особенность в световом спектре, отраженным от Реи, спутника Сатурна. Ее можно объяснить наличием гидразина, используемого на Земле в виде ракетного топлива.

Астрономы изучили сведения, добытые зондом Cassini. Речь идет об ультрафиолетовом снимке отдаленного спутника, позволившим экспертам вычислить его спектры поглощения света. Это в свою очередь дало им возможность узнать, что под слоем льда данного космического объекта имеются молекулы трихлорметана и моногидрата гидразина.

На Рее был также обнаружен четыреххлористый углерод. Специалисты сомневаются, что он возник в результате химических реакций, так как для этого потребовался бы океан, расположенный подо льдом. Вероятнее всего, данное вещество попало на спутник вместе с метеоритами, а затем распространилось по его поверхности заряженными частицами с Сатурна.

Вам может понравиться

Немецкие ученые призвали человечество не вступать в контакты с инопланетянами

Любые контакты с пришельцами с других планет либо с присылаемыми ними сообщениями…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -12 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 6 февраля – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 6 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 6 февраля – небольшой снег, до 1 °C |