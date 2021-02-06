Исследователи обнаружили странную особенность в световом спектре, отраженным от Реи, спутника Сатурна. Ее можно объяснить наличием гидразина, используемого на Земле в виде ракетного топлива.

Астрономы изучили сведения, добытые зондом Cassini. Речь идет об ультрафиолетовом снимке отдаленного спутника, позволившим экспертам вычислить его спектры поглощения света. Это в свою очередь дало им возможность узнать, что под слоем льда данного космического объекта имеются молекулы трихлорметана и моногидрата гидразина.

На Рее был также обнаружен четыреххлористый углерод. Специалисты сомневаются, что он возник в результате химических реакций, так как для этого потребовался бы океан, расположенный подо льдом. Вероятнее всего, данное вещество попало на спутник вместе с метеоритами, а затем распространилось по его поверхности заряженными частицами с Сатурна.