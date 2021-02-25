Представители AMD сообщили, что уже 3 марта состоится официальная демонстрация видеокарты Radeon RX 6700 XT. Появилось ее первое изображение.

Речь идет о младшей линейке графических ускорителей, созданной на основе архитектуры RDNA 2. Эксперты отмечают, что новинка будет использовать современный чипсет Navi 22. Не исключено, что во время показа компания также представит менее мощную версию без приписки XT.

Инсайдеры отмечают, что новый ускоритель получит 12 гигабайт видеопамяти и 2560 потоковых процессоров. При этом он окажется мощнее вышедшей сегодня 12-гигабайтной GeForce RTX 3060, поэтому его основным конкурентом станет 8-гигабайтная RTX 3060 Ti. Стоимость видеокарты все еще неизвестна, но учитывая огромный спрос со стороны майнеров, в магазинах она все равно будет продаваться намного выше рекомендуемой цены.