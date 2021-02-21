читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Сахалине на берегу было найдено тело кита, который может являться представителем редкого вида.

Как сообщается, тело кита было обнаружено в районе Горнозаводска. Его заметил водитель, ехавший по берегу в то время, когда шел сильный шторм. У кита впоследствии были взяты образцы тканей и измерена длина тела.

Эксперты, просмотрев фотографии и видеозаписи, определили, что кит принадлежит виду «северный плавун». Однако полной уверенности в этом нет – кит может принадлежать и другому виду, который был открыт совсем недавно, в 2016 году.

Речь идёт о редком малом чёрном плавуне. На это указывает размер тела кита – не более 8,5 метра. Для установления точной видовой принадлежности необходимо провести генетический анализ.

Вам может понравиться

Телеведущая Роза Сябитова назвала четыре качества, обязательные для хорошей жены

Телеведущая Роза Сябитова на своей Instagram-странице рассказала о четырёх качествах, которые, как…
  • Анна
  • 21.02.2021
  • читать 1 минуту

На учения AMAN-2021 привезли ржавый американский эсминец

США привезли на военные учения AMAN-2021, проведенные совместно с пакистанским ВМФ, ржавый…

Часть россиян может получить выплату в 68 тысяч рублей

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на получение новой единовременной выплаты. Выплата составляет…
  • Анна
  • 20.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Подольск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Армавир: погода, 21 февраля – переменная облачность, до 0 °C |