На Сахалине на берегу было найдено тело кита, который может являться представителем редкого вида.

Как сообщается, тело кита было обнаружено в районе Горнозаводска. Его заметил водитель, ехавший по берегу в то время, когда шел сильный шторм. У кита впоследствии были взяты образцы тканей и измерена длина тела.

Эксперты, просмотрев фотографии и видеозаписи, определили, что кит принадлежит виду «северный плавун». Однако полной уверенности в этом нет – кит может принадлежать и другому виду, который был открыт совсем недавно, в 2016 году.

Речь идёт о редком малом чёрном плавуне. На это указывает размер тела кита – не более 8,5 метра. Для установления точной видовой принадлежности необходимо провести генетический анализ.