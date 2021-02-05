Неподалеку от российских военных баз на территории Сирии мониторинговые ресурсы заметили редкий самолет Ан-24КПА. Эксперты портала Avia.Pro предположили, что он используется для обнаружения помех.

Ан-24КПА – это российская разработка, на борту которой установлена современная аппаратура летного контроля. Главной ее задачей является обнаружение, прием и анализ всех сигналов, излучаемых в окружающее пространство. Таким образом самолет проверяет готовность и правильность функционирования всех боевых средств, находящихся на земле в заданном радиусе.

Специалисты предполагают, что в Сирии Ан-24КПА исследует российскую авиабазу Хмеймим и пытается обнаружить оборудование для постановки помех. Все дело в том, что по неофициальным данным, самолеты не могут приземлиться на этот аэродром с первой попытки, что может указывать на радиоэлектронное воздействие. Впрочем, это лишь предварительная версия, подтвердить которую может лишь заявление от официальных источников.