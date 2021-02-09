На портале правительства Ленинградской области появилась информация о том, что на развитие сел в регионе в нынешнем году планируется потратить практически 3 миллиарда рублей.

В опубликованном сообщении говорится о том, что в развитие сельских территорий из областного бюджета будет вложено 2,26 миллиарда рублей, а из федерального – около 520 миллионов рублей. Размер финансирования вырос почти на 50 процентов в сравнении с предыдущим годом. На эти деньги построят 64 объекта социального значения.

Указывается, что в Щеглове собираются возвести новую амбулаторию, в Ям-Тесово – фельдшерско-акушерский пункт, а в Сумино – спортивную площадку. Будет проведен капитальный ремонт образовательного учреждения в Колчаново, а также построены газопроводы и дома культуры в нескольких поселениях.