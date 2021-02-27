Российские конструкторы намереваются использовать легкий реактивный самолет СР-10 в качестве основы для создания беспилотного аппарата «Аргумент». КБ Современные авиационные технологии» опубликовало в сети фотографии этой новейшей разработки.

Сообщается, что БПЛА АР-10 «Аргумент» будет обладать несколько нехарактерными для дронов характеристиками. Так, он сможет подниматься на высоту до 11 километров, летать со скоростью 800 км/ч и преодолевать расстояния до 1300 км. При этом планируется сделать беспилотник невидимым, что позволит скрытно подбираться к любым целям на расстояние выстрела.

Внутрифюзеляжный отсек, который «Аргумент» получит в наследство от СР-10, имеет длину более 4 метров. Это дает возможность разместить высокоточные ракеты Х-38 для поражения наземных целей.

Предполагается, что беспилотник будет успешно применяться как для разведывательных целей, так и для уничтожения систем ПВО, БПЛА и самолетов потенциального противника.

й й