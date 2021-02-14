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Археологическая группа нашла в Танзании необычный наскальный рисунок, на котором изображены мужчины с головами буйволов и рогами.

Соответствующая находка была обнаружена в заповедной зоне Свага Свага. Около двух с половиной лет назад в пещере Амакхи 4, находящейся в районе Додома, было найдено немало наскальных изображений в хорошем состоянии, так как они были защищены от воздействия влаги и солнечных лучей. В основном на них были нарисованы люди, домашние животные и жирафы.

Однако некоторые рисунки выглядят необычно. К примеру, на одном из них изображены 3 гуманоидных существ с огромными головами буйволов. Ученым удалось выяснить, что речь идет о бычьих головах, проанализировав форму черепа. Неизвестно, с какой целью древние люди нарисовали данных созданий.

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  • Анна
  • 11.02.2021
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