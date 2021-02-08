Энтони Фаучи, являющийся главным инфекционистом США, на днях высказался насчёт вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. О его реакции сообщил врач Александр Мясников.

Мясников привёл заявление Фаучи о том, что создание препаратов от COVID-19 является своеобразной «гонкой», однако в этой гонке он желает победить всем, кто в ней участвует. По словам Фаучи, создание успешной вакцины в любой стране можно назвать успехом не только для неё самой, но и для остальных государств. Также Фаучи заявил, что если Россия или Китай получили действующие вакцины, то они способны поделиться ими и с остальными странами, а это, свою очередь, является путём в защите от инфекции всего человечества.

Вакцина «Спутник V», как отмечается, была зарегистрирована 11 августа 2020 года, став первым подобным препаратом.