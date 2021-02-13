Ученым следует поторопиться с созданием универсальной вакцины, способной бороться с гриппом и коронавирусом одновременно, так как нынешняя пандемия – это лишь легкая разминка перед более страшными патогенами. Такое мнение высказал главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что новая пандемия возникнет по двум основным причинам. Первая предполагает передачу свиного или птичьего гриппа (либо обоих одновременно) от животных к человеку. Вторая заключается в том, что в результате мутации вирус этих заболеваний начнет стремительно распространяться между людьми. По словам Мясникова, до более страшной, чем коронавирус, пандемии, человечеству осталось ждать всего «две мутации».

Универсальная вакцина, которую разрабатывают ученые, должна помочь остановить любые эпидемии гриппа, так как она будет обеспечивать иммунный ответ на любые его формы. Если разработать ее не успеют, то, по словам Мясникова, жителям планеты «будет плохо».