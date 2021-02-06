К двадцати государствам, в которых уже разрешено использование российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V», присоединилась Мьянма. Власти этой страны одобрили и зарегистрировали препарат. Соответствующее распоряжение подписано генералом Мин Аунг Хлайном, который в настоящий момент исполняет обязанности главы государства.

Регистрация российской вакцины прошла по ускоренной процедуре. Она означает, что теперь на территории Мьянмы «Спутник V» может использоваться для проведения массовой вакцинации.

Первая поставка препарата была осуществлена в январе текущего года. Тогда в Мьянму отправили 200 доз российской вакцины.

Напомним, что 1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Руководство армии арестовало прежних руководителей страны и захватило власть под свой контроль.