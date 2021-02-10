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Начиная с 1 июня, в России начнет действовать расширений список условий, при которых водителям будет запрещено эксплуатировать транспортные средства.

В соответствующий перечень специалисты МВД добавили газобаллонную установку, не имеющую заводского паспорта и измененную без документального подтверждения. Автомобилисты также не смогут ездить на машине, на которой установлены шины, не соответствующие сезону или не подходящие ей по внешним характеристикам.

Появится также пункт, касающийся навигационных систем экстренной помощи. К примеру, если в документах указывается, что на авто установлен комплекс ЭРА-ГЛОНАСС, но он не работает или вовсе отсутствует, то использовать такой транспорт будет нельзя. Следующий запрет связан с ремнями безопасности – они обязательно должны быть рабочими и без надрывов.

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