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Автопроизводитель Mitsubishi из Японии собирается представить на российском авторынке две новинки в нынешнем году.

Первой из них окажется обновленный вариант кроссовера Eclipse Cross. Никаких подробностей о нем опубликовано не было. Ходят лишь слухи, что автомобиль, скорее всего, значительно подорожает. Второй новинкой является Pajero Sport следующего поколения. Его продажи могут начаться во второй половине текущего года.

В СМИ напоминают, что официальный показ нового «Паджеро Спорт» был осуществлен еще в 2019 году на автосалоне в Таиланде. Он получил новые фары, радиаторную решетку и бамперы. Моторная линейка будет состоять из двух двигателей: 6-цилиндрового 3,0-литрового агрегата мощностью 209 «лошадок», а также дизеля объемом 2,4 литра, выдающего 181 лошадиную силу. Первый работает с 8-скоростной АКП, а второй – с «механикой».

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