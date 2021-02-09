Во вторник специалисты ВОЗ провели брифинг по результатам своих исследований в Ухане и рассказали то, что удалось узнать. Глава миссии Питер Бен Эмбарек счел маловероятной версию лабораторного происхождения коронавируса, которую активно продвигал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ключевая гипотеза ученых – это передача возбудителя Covid-19 от летучих мышей к человеку через промежуточное звено. В его роли выступили представители животного мира, однако экспертам так и не удалось выяснить, какие именно.

Китайский эксперт Лян Ваньнянь заявил, что в 2019 году вспышки коронавирусной инфекции, которая тогда для всего мира была «неизвестной вариацией пневмонии», наблюдались не только на рынке «Хуанань» в городе Ухань, но и на других рынках.

Установить, каким образом коронавирус попал на рынок «Хуанань», на котором в основном реализуются морепродукты, ученым установить тоже не удалось.

Кроме того, эксперты так и не сумели найти в живой природе вирус, который стал предшественником SARS-CoV-2. Возбудитель Covid-19 очень похож на патоген, который ранее обнаружили у летучих мышей и панголинов, но у него есть и особенности, показывающие, что это совсем другой вирус.

Также ученые отвергли версию о том, что SARS-CoV-2 передавался напрямую от летучей мыши к человеку.