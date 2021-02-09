читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во вторник специалисты ВОЗ провели брифинг по результатам своих исследований в Ухане и рассказали то, что удалось узнать. Глава миссии Питер Бен Эмбарек счел маловероятной версию лабораторного происхождения коронавируса, которую активно продвигал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ключевая гипотеза ученых – это передача возбудителя Covid-19 от летучих мышей к человеку через промежуточное звено. В его роли выступили представители животного мира, однако экспертам так и не удалось выяснить, какие именно.

Китайский эксперт Лян Ваньнянь заявил, что в 2019 году вспышки коронавирусной инфекции, которая тогда для всего мира была «неизвестной вариацией пневмонии», наблюдались не только на рынке «Хуанань» в городе Ухань, но и на других рынках.

Установить, каким образом коронавирус попал на рынок «Хуанань», на котором в основном реализуются морепродукты, ученым установить тоже не удалось.

Кроме того, эксперты так и не сумели найти в живой природе вирус, который стал предшественником SARS-CoV-2. Возбудитель Covid-19 очень похож на патоген, который ранее обнаружили у летучих мышей и панголинов, но у него есть и особенности, показывающие, что это совсем другой вирус.

Также ученые отвергли версию о том, что SARS-CoV-2 передавался напрямую от летучей мыши к человеку.

Вам может понравиться

Создано повышающее в 10 раз эффективность вакцин от COVID-19 вещество

Специалистами из Соединенных Штатов было изготовлено вещество, способное намного увеличить эффективность препаратов…

Ученые обнаружили новые факторы распространения коронавируса

Ученые Медицинской школы Университета Никосии обнаружили новые факторы, способствующие распространению коронавируса. Они…

Пересадка кала способна помочь при лечении рака кожи

Специалисты в ходе исследования установили, что пересадка фекалий способна эффективно лечить рак…
  • Анна
  • 08.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -13 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 9 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 9 °C |