Министерство дорожной инфраструктуры и транспорта Подмосковья предупреждает всех участников дорожного движения о сильном снегопаде. По информации ведомства, он начнется на юго-востоке, а ближе к вечеру переместится на северо-восток. В связи с непогодой видимость на дорогах области существенно ухудшится.

Кроме того, на трассах образуется гололедица, поэтому водителям следует действовать в столь сложных условиях предельно аккуратно. Минтранс рекомендует избегать резкого торможения, а также в точности соблюдать ПДД и придерживаться адекватного скоростного режима.

Вместе со снегом в столичный регион придет и похолодание. Температура воздуха к вечеру составит до -5 градусов мороза, а к ночи опустится до -17. Скорость ветра составит 10 метров в секунду, в отдельных районах возможно его усиление.