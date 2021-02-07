На канале российского военного ведомства в YouTube появились записи с летно-тактических учений, в которых приняли участие бомбардировщики Ту-95МС. Стратегические самолеты провели полет по определенному заранее маршруту, преодолевая сложные погодные условия.

Кроме того, Ту-96МС патрулировали зону проведения учений. На кадрах, опубликованных Министерством обороны, можно увидеть весь этот процесс, начиная от взлета ракетоносцев и заканчивая посадкой.

Ту-95МС – это стратегический бомбардировщик, который занимает центральное место в ядерной триаде РФ. Он способен преодолевать огромные расстояния, поэтому предназначен для уничтожения целей потенциального противника в глубоком тылу. Самолет разрабатывался еще во времена холодной войны на случай вооруженных конфликтов с Соединенными Штатами.