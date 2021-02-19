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Глава украинского Минздрава Максим Степанов вылетел в индийский Пуне, чтобы забронировать поставку новой вакцины от коронавируса непосредственно на переговорах с производителем. Он отметил, что пандемия вряд ли закончится в ближайшие пару лет, поэтому необходимо иметь уверенность в наличии эффективных лекарств от Covid-19.

Степанов намерен заключить долгосрочные контракты, чтобы к 12 миллионам доз препаратов NovaVax и AstraZeneca получить в течение текущего и следующего годов дополнительные препараты.

Ранее глава Минздрава анонсировал начало массовой вакцинации от коронавируса на Украине уже с 15 февраля текущего года. Однако названные ним сроки были сорваны из-за отсутствия в стране каких-либо вакцин. В настоящий момент Степанов обещает лично контролировать процесс отгрузки препаратов из Индии.

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